AMLO ya tiene su cachito; venta para la rifa del avión inicia el 9 de marzo

La venta de los “cachitos” para la rifa del avión presidencial iniciará el próximo lunes 9 de marzo, anunció este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario compró el primer boleto por 500 pesos, con la serie 000.

“Si me saco el premio de 20 millones de pesos va a ser para becas, la mayoría de estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de nivel superior”, sostuvo.

Para la rifa relacionada con el avión se imprimirán 6 millones de “cachitos”. Habrá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

“Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la rifa”.

Ernesto Prieto, director de Lotenal, dijo que desde ayer inició la distribución de los boletos en todo el país.

La rifa se realizará el próximo 15 de septiembre en un sorteo de la Lotería Nacional para el que saldrán a la venta 2 millones de boletos, 4 millones más los comprarán empresarios.

