Suspenden a profesor denunciado de acoso por alumnas del COBAO 22 en Huatulco

Oaxaca, Oaxaca.- Alumnas del Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca (COBAO) plantel 22 con sede en Santa María Huatulco, mediante carteles que pegaron en los salones de clases, denunciaron acoso por parte de un profesor.

Señalan a un maestro con el sobrenombre de ”Pinky” como el responsable de actitudes misóginas, violencia de género, hostigamiento y acoso.

En esta manifestación, las alumnas contaron con el apoyo de dos maestras de la institución para colocar los mensajes sobre las paredes de las aulas y en la explanada.

Por su parte el director del plantel Gersaín Rodolfo Blanco, manifestó que luego de conocer el caso y atendiendo las indicaciones del director general del sistema en el estado, Rodrigo González Illescas, se tomó la decisión de suspender al profesor señalado de supuesto acoso hacia las alumnas en tanto se realiza una investigación al respecto por la Comisión Mixta Disciplinaria del COBAO.

Cabe hacer mención que el pasado viernes 28 de febrero las alumnas del plantel 01 de Pueblo Nuevo, en la capital oaxaqueña hicieron lo propio logrando la atención de las autoridades directivas, quienes tomaron las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e integridad, iniciándose diversos procedimientos a fin de deslindar las responsabilidades que resulten y garantizar el acceso de las niñas a la justicia.

En coordinación con personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca así como el área académica y la coordinación jurídica del COBAO, se realizó una reunión de trabajo interinstitucional con la finalidad de atender de manera integral las demandas de las estudiantes, además de salvaguardar su integridad física y emocional.

