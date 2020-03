A 4 años de la caída de la Barca; construcción avanza poco a poco

-La obra lleva un avance entre el 60 y 70%

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace 4 años un estruendo muy fuerte anunció una tragedia en Tuxtepec, y lo que sería una tarde normal para los Tuxtepecanos pasó a ser un día que hasta el momento se sigue recordando, debido a que la cimbra de La Barca colapsó, dejando luto en cuatro familias.

Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando una nube de polvo se dejó ver en la construcción, y quienes estaban cerca del lugar corrieron a ayudar, no imaginaban la magnitud de las cosas, hasta que llegaron a la obra y aunque no sabían de primeros auxilios lo importante era rescatar a los trabajadores que habían quedado bajo los escombros, inmediatamente los cuerpos de primeros auxilios arribaron, intentando rescatar y ayudar a los trabajadores.

Rápidamente la noticia se dio a conocer en el municipio, en la región y hasta nivel nacional, y lo que provocó la ayuda de miles de personas, no únicamente católicos, también de otras religiones que esta vez solo mostraban el lado humano, todos querían ayudar.

El derrumbe no solo dejó más de 20 heridos, también 4 personas perdieron la vida que fueron Roberto Joaquín, Roberto Campos Lara, Gabriel Dionisio y Randy Dionisio.

A cuatro años, la construcción sigue poco a poco, y a decir del Obispo de Tuxtepec José Alberto González Juárez, esperan que en este mes de marzo sigan con los trabajos de la construcción, actualmente la obra tiene un avance entre el 60 y 70%.

Puntualizó que han ido avanzando en la fachada y en todo lo necesario para la loza, dando la garantía de que es una obra bien hecha. La construcción de la Barca ha sido esfuerzo de los fieles, debido a que es a través de la aportación y de algunas rifas que han logrado realizarla.

