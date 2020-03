12 mitos del coronavirus en los que no debes caer

Este miedo ha ocasionado compras de pánico de cubrebocas y demás productos en diversos supermercados, no sólo en nuestro país, sino también del mundo debido a la desinformación.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud lanzó recientemente un documento en el que reunió los mitos del coronavirus que más se han replicado con información de por qué son totalmente falsos.

1. Los secadores de manos ayudan a matar el coronavirus

¡No! Lo secadores de manos no son efectivos contra el COVID 2019. Sin embargo, es recomendable lavar frecuentemente las manos y secarlas completamente con toallas de papel o un secador de aire caliente.

2. Las lámparas UV pueden acabar con el virus

¡Falso! Las lámparas UV no deben usarse para esterilizar las manos u otras áreas del cuerpo ya que la radiación ultravioleta puede causar irritación en la piel.

3. Los escáneres térmicos que hay en los aeropuertos detectan a personas con coronavirus

Falso. Estos escáneres pueden detectar personas que han desarrollado fiebre debido a la infección con el nuevo coronavirus, pero no son pruebas que aseguren que quien tiene fiebre también tenga coronavirus.

4. Rociar cloro o alcohol por todo el cuerpo puede eliminar el coronavirus

¡No! Hacer esto no matará a los virus que ya hayan ingresado al organismo, pero sí podría causar daños en las membranas mucosas como los ojos y la boca.

5. Un paquete o carta que venga de China podría contagiarte de coronavirus

Otro de los mitos del coronavirus que se ha difundido mucho es éste, pero es ¡falso! Puedes seguir pidiendo ropa y demás artículos que sueles encargar sin preocuparte del contagio, pues los virus no sobreviven por mucho tiempo en objetos, como documentos o paquetes.

6. Las vacunas contra la neumonía lo protegen contra el nuevo coronavirus

¡No! Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna antineumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B, no pueden brindar protección contra el nuevo coronavirus.

Aún no existe una vacuna para el COVID 2019, investigadores y la OMS unen esfuerzos para el desarrollo de ésta.

7. Enjuagarse frecuentemente la nariz con soluciones salinas puede prevenir el coronavirus

Falso, no existe evidencia de que hacer esto haya protegido a alguna persona de la infección con el nuevo coronavirus.

8. Comer ajo ayuda a prevenir la infección de COVID 2019

¡No! Aunque es un alimento saludable y cuenta con algunas propiedades antimicrobianas, no se tienen pruebas de que comer ajo te proteja de padecer coronavirus.

9. Desinfectar la casa con aceite de sésamo impedirá el ingreso del coronavirus

¡Falso! Este aceite no elimina al nuevo coronavirus.

Existen algunos desinfectantes químicos que pueden matar el COVID 2019 en las superficies, como los que están hechos a base de cloro/cloro, ya sea solventes, etanol al 75%, ácido peracético y cloroformo.

10. El coronavirus sólo afecta a las personas mayores y las más jóvenes

No. El COVID 2019 puede infectar a personas de todas las edades.

Sin embargo, las personas mayores y las que tienen afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables.

11. Los antibióticos son efectivos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus

Falso. los antibióticos no pueden matar a los virus, sólo a las bacterias. Sin embargo, si alguien está hospitalizado por el COVID 2019, puede recibir antibióticos porque es posible la coinfección bacteriana.

12. Los cubrebocas pueden protegerte contra el coronavirus

¡No! Este es uno de los mitos del coronavirus más replicado, pero es falso. Pues cuando el tapabocas se mueve para acomordarlo o comer entra el aire y se vuelve inútil.

Las mascarillas quirúrgicas sí pueden proteger, pero ésta sólo es necesaria en lugares que tienen el mismo aire durante horas, como los quirófanos. Y deben tirarse en cuanto se quitan.

