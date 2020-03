SECULTA ya no deberá discriminar a artistas locales: Calmécac

-Esto luego del resolutivo previo que emitió derechos humanos, por una queja en contra de SECULTA por supuestos actos de discriminación

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Hace aproximadamente seis meses el Instituto Cultural Calmécac, interpuso una queja en contra de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, por cometer supuestos actos de discriminación en contra de artistas locales.

En ese sentido el Director de este colectivo cultural Nathanael Lorenzo Hernández, precisó que la queja consiste en que no es posible que la SECULTA destine varios millones de pesos para pagar a grupos musicales de talla nacional e internacional y que a los artistas locales les hayan dado una playera y que además no se les apoye cuando asisten o realizan diversos eventos

Con relación al proceso en que se encuentra la queja, Nathanael Lorenzo dijo que hace unos días recibieron un resolutivo previo por parte de Derechos Humanos, instancia ante la cual interpusieron dicha queja, este resolutivo previo está a favor del colectivo artístico y cultural.

Señaló que les informaron que la SECULTA tiene diez días para contestar la resolución y así llegar a un acuerdo que permita que los artistas locales ya no sean discriminados de esa forma y que se les apoye cuando participen u organicen algún evento.

El director de Calmécac leyó el resolutivo previo que dio Derechos Humanos, el cual afirma que el gobierno así como tiene la facultad de realizar eventos masivos, también debe apoyar a los colectivos que difundan por medio del arte las expresiones y tradiciones de la entidad o de alguna región en particular.

