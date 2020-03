Puente de San Bartolo era para 90 días, ya pasó un año y aún no se termina

-Autoridades reportan avance apenas del 60 por ciento

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace un año, las autoridades municipales dieron el banderazo del Puente de San Bartolo, prometiendo terminarlo en un plazo de 90 días, sin embargo hasta el momento los trabajos siguen y solo se tiene un avance del 60%.

El Director de obras Alfonso Clara Ortela, dijo que ya se está tendiendo el cable principal, y que se está avanzando del lado de San Bartolo, y que ya se tiene un avance del 60% ya que se cuenta con yoda la estructura y que solo se va a montar, “todo eso ya existe solo falta el montaje y pintar”.

Así mismo, puntualizó que por problemas administrativos la empresa contratista no lo ha terminado, y se espera que esté a finales de este mes de marzo.

Terminar el puente y las rampas de acceso es la primera etapa, y la segunda etapa explicó el funcionario, es hacer los locales del lado de san Bartolo y unas áreas verdes del lado del muro boulevard.

Señaló que se ha invertido lo que se tenía proyectado, y son mínimos los cambios que se hicieron en comparación con el proyecto que se presentó.

Este puente medirá 180 metros, 2 metros de ancho, como se anunció en su momento se le va a dar mantenimiento para que dure más tiempo.

