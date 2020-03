Pide Biche a aspirantes vallenses, se sensibilicen con carencias de los pueblos

-Dijo que es tiempo de que los interesados empiecen a desgastarse económicamente, como él lo ha venido haciendo desde hace tiempo y no solo en procesos electorales.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante la efervescencia política que desde hace unos meses ha ido creciendo en Valle Nacional, para el coordinador Regional del PANAL y Gestor Social Elso Pérez Sánchez, ha sido saludable que más personas se interesen por el bienestar del municipio, sin embargo dijo que es el momento de recorrer las comunidades y conocer sus carencias y no solo en tiempos electorales y sobre todo, generar el desgaste económico que esto representa, pues reconoció que no es una tarea fácil el tener la sensibilidad de los que sufren los pueblos más marginados.

Dijo que ser un candidato no solo es buscar el poder, sino tener la visión y vocación de servir y en eso, muchas personas no lo han logrado comprender y cuando no logran su propósito, buscan dividir el objetivo perjudicando a la misma sociedad, cuando dijo que se puede compartir las ideas por el bien de este municipio.

Mencionó que en Valle Nacional, se requiere de la unión de todos los actores políticos para fijar un mismo objetivo y comentó que desde hace ya algunos años no ha dejado de recorrer las comunidades pese a no ser tiempos políticos, sin embargo dijo que la idea es conocer de fondo sus carencias.

Así también explicó que sus próximos proyectos estarán enfocados en la cabecera municipal, pues reconoció que en las colonias existen también estas carencias y que también, pretende llevar servicios de salud en apoyo a la economía de las familias de escasos recursos.

Aunque el reconocido Biche ya ha sido ratificado en 2 ocasiones por el Comité Directivo Estatal como Coordinador del PANAL por Bersahín López López, hecho que le acerca la oportunidad para aspirar a una candidatura el próximo año, dijo que no es momento de dormirse en sus laureles, sino intensificar los trabajos para aterrizar los proyectos que beneficien a las comunidades.



