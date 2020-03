Nombran a Onésima Peña como Reyna de la Feria con causas en Valle Nacional

-El edil señaló que las escuelas de la cabecera municipal y unas familias de escasos recursos, se verán beneficiadas con los eventos masivos a realizar durante esta feria.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Todo un suceso resultó el evento del certamen para elegir a los reyes de la Alegría para la feria 2020 en Valle Nacional, debido a que cientos de personas se concentraron en la explanada municipal para apoyar a sus favoritos, sin embargo fue la joven Onésima Peña Avendaño la que resultó ganadora al presentar su causa de apoyar a una persona con problema psicomotriz, además de su buen desenvolvimiento en el escenario así también Jesús Avendaño fue el que más recursos económicos presentó para ganarse la corona como el Rey de la Alegría .

Por su parte la nueva Reina que engalanará la feria de este año, se dijo emocionada por este logro y agradeció el esfuerzo de sus compañeras participantes, pero sobre todo agradeció a sus padres por todo el apoyo para que pudiera participar en este evento, a lo cual ellos también dijeron que respaldarán con todo a su hija en el proyecto que tenga más adelante.

Señaló que sin el apoyo de todos los que confiaron en ella hubiera sido imposible haber logrado este resultado, por lo que dijo estar siempre agradecida con todos ellos.

Por otro lado el presidente municipal Rey Magaña García aprovechó el momento para informar la cartelera que se realiza cada 18 de marzo de manera gratuita y que además se llevará a cabo la coronación de los Reyes de la Alegría y anunció que será el grupo Veracruzano “Nativo Show” quien prendera el ambiente en la víspera de la celebración a San José por lo que invitó a la ciudadanía a divertirse sanamente.

También explicó que estos eventos serán con causa, sobre todo para las escuelas de la cabecera municipal, ya que se verán beneficiadas con estos bailes además de unas familias de escasos recursos se verán favorecidas con las carreras de caballos que se realizarán, por lo que la ciudadanía contribuirá a esta noble causa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario