“Messi es el mejor jugador del mundo, pero no aparece en partidos grandes”

Con fuente Fox Sports

El ex arquero y panelista del programa El Chiringuito de Jugones, Hugo Gatti fue contundente: “El Barcelona estaba cag… e la cancha y el Madrid no.

Messi es el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que aparecer, no aparece en partidos grandes”. Y agregó:

“Parece un ex jugador de fútbol últimamente, es una realidad. Así y todo, hoy es el mejor jugador del mundo con Cristiano”.

Además, analizó el juego de Messi en los últimos encuentros: “Perdió velocidad, el mano a mano. Está vencido mentalmente, no contagia nada. No está Messi, hay que darle una inyección si querés levantarlo”.

“Si Argentina espera que dentro de tres años Messi lo salve, mala suerte. Pero el tiempo será testigo. Es lo que veo”, sentenció el ex jugador.

