Las cifras del coronavirus al 2 de marzo

Desde la víspera a las 17 horas GMT se diagnosticaron 1.906 casos nuevos.

China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.026 casos, con 2.912 decesos. Entre el domingo a las 17 horas GMT y el lunes a las 17 horas GMT se registraron en ese país 202 casos nuevos y 42 decesos.

En el resto del mundo se registraron al lunes a las 17 horas GMT 10.134 casos de personas infectadas, de las cuales 166 fallecieron, y mil 704 nuevos contagios.

Los países más afectados detrás de China son Corea del Sur (4 mil 335 casos, de ellos 599 nuevos y 26 decesos), Italia (2 mil 36 casos, de ellos 342 nuevos y 52 decesos), Irán (mil 501 casos de ellos 523 nuevos y 66 decesos) y Japón (254 casos de ellos 15 nuevos y 12 decesos). Japón registró además más de 700 casos a bordo del buque crucero ‘Diamond Princess’, atracado en Yokohama.

Desde el domingo a las 17 horas GMT, China continental, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y Tailandia registraron nuevos casos mortales. Indonesia, República Dominicana, Andorra, Arabia Saudita, Senegal, Túnez, Portugal y Jordania anunciaron por primera vez casos en su territorio.

Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las personas mayores de 60 años y aquellas con condiciones médicas preexistentes parecen ser las que tienen mayor riesgo de contraer coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud.

