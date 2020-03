Habitantes de Colotepec, bloquean calles de la capital oaxaqueña

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Santa María Colotepec bloquearon las oficinas del INEGI y el cruce de la calle de Nezahualcóyotl esquina con Héroes de Chapultepec, para exigir a la dependencia un recuento real de los habitantes de su comunidad.

Carmelo Cruz Mendoza, dijo que en el Censo del 2010 no contabilizaron al menos 9 colonias que comprenden su municipio por lo que exigieron mediante escrito les fueron tomados en cuenta para este nuevo Censo 2020, sin embargo el INEGI, no ha contestado oficio alguno remitido a esta dependencia.

Argumenta que la falta del conteo de estas colonias deja excluidos al menos 10 mil ciudadanos de esa cabecera municipal, por lo que hizo un llamado a los trabajadores del INEGI y al gobierno federal, para que tome cartas en el asunto afín de resolver la problemática.

Los habitantes llegaron a bordo de 5 autobuses de su comunidad a la capital oaxaqueña con las cuales han bloqueado las calles cercanas a la dependencia, así mismo mantienen un bloqueo en la calzada Héroes de Chapultepec en la esquina de Netzahualcoyolt y en su comunidad las oficinas del INEGI a fin de tener pronta respuesta a sus peticiones.

