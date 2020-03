Entrega IEEPO mobiliario y equipo a 47 escuelas de Nochixtlán y Juxtlahuaca en beneficio de 7 mil 173 estudiantes

-A nombre del gobernador Alejandro Murat, en el marco de una jornada cívica, el director general, Francisco Ángel Villarreal llevó los apoyos y abanderó escoltas

Comunicado

Santiago Juxtlahuaca, Oax. 2 de marzo de 2020.- En la meta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de que las escuelas públicas cuenten con lo necesario para realizar sus actividades de manera adecuada y digna, en el marco de una jornada cívica, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal entregó mobiliario, equipo y material a 47 planteles de la región Mixteca en beneficio de siete mil 173 estudiantes.

La inversión total asciende a 885 mil 228 pesos y las instituciones educativas favorecidas se ubican en los municipios de: Asunción Nochixtlán, Las Tres Cruces, San Andrés Nuxiño, Yodonguio, Yutanduchi de Guerrero, Mesones Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, Santa María Zacatepec, Santiago Juxtlahuaca, San Miguel Tlacotepec y San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

En un primer evento realizado en Asunción Nochixtlán, acompañado de la presidenta municipal, Lizbeth Victoria Huerta y del diputado federal Irán Santiago Manuel, a nombre del Mandatario Estatal, el Director General del IEEPO destacó que luego de 12 años de que no se atendía a los planteles educativos de esta manera, el gobernador Alejandro Murat en su compromiso con la educación ha fortalecido la entrega de apoyos.

La inversión ejercida en este rubro asciende a más de 170 millones de pesos en atención de aproximadamente 310 mil estudiantes de casi tres mil escuelas ubicadas en 271 municipios de las diferentes regiones del estado. Además, es la segunda ocasión, en los últimos meses, que se lleva a cabo en Nochixtlán, mencionó.

Indicó que en la construcción de una nueva Ley Estatal de Educación, en la que se contemplan contenidos regionales, el Gobierno del Estado está abierto a recibir propuestas enfocadas al rescate y preservación de la lengua, cultura, tradiciones, costumbres y saberes comunitarios. “Este es un paso muy importante que vamos a dar puesto que todas las regiones que son diversas entre sí, podrán ser incluidas dentro de la atención de la autoridad educativa”, dijo.

Ante la comunidad escolar se llevó a cabo la ceremonia cívica de abanderamiento y toma de protesta a 17 escoltas y la entrega de mobiliario, equipo y material escolar a 19 escuelas, entre estas dos preescolares indígenas, un preescolar general, una primaria indígena, siete primarias generales, cuatro centros de educación inicial indígena, un centro de Atención Múltiple, una Secundaria General y dos telesecundarias, que atienden a dos mil 703 alumnas y alumnos.

En su mensaje, la presidenta municipal expresó su reconocimiento a la labor de las y los docentes, así como de las autoridades por los apoyos otorgados. “Esto abona cada día más a la buena coordinación y fortalece la relación que existe hoy entre el Honorable Ayuntamiento con las instituciones educativas”, apuntó.

Posteriormente, en Santiago Juxtlahuaca, el responsable de la política educativa en la entidad, destacó que el mandatario estatal se ha convertido en el mejor aliado del magisterio y de la educación de las niñas y niños, quienes son el centro del proceso educativo.

En este municipio, junto con el diputado local Arsenio Mejía García y la síndico Ithalivy Méndez Pacheco, quien asistió con la representación del presidente municipal de Juxtlahuaca, Nicolás Enrique Feria Romero, el Director General del IEEPO hizo entrega de apoyos por cerca de medio millón de pesos a 28 planteles de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y una supervisión escolar, en beneficio de 4 mil 470 estudiantes y 194 docentes.

Autoridades escolares y comités de padres de familia, recibieron los apoyos consistentes en lotes de mesas y sillas, escritorios, impresoras, equipos de sonido, anaqueles, pizarrones, pintura, e instrumentos de banda de guerra, entre otros, y agradecieron la atención del mandatario estatal a las necesidades de los planteles escolares.

