En el PRI, es momento de recuperar espacios y salir de la crisis política: Dirigente Estatal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- MORENA va en picada y es momento de recuperar los espacios perdidos tanto en la legislatura local como federal, apuntó Jorge González Illescas presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Precisó que la gente estaba cansada y desilusionada de los gobiernos priistas, “votó esperanzada en un nuevo gobierno y nueva forma de gobernar y con tristeza ven que esa esperanza se va diluyendo que el cambio va en reversa y la gente se ha ido desencantado poco a poco”, respecto al gobierno federal.

“El presidente de la República es un terco, debe cambiar su actitud y darle mayor seriedad a los problemas de la política nacional, aceptar sus errores y no culpar al pasado”.

Añadió que este descontento con el actual gobierno federal es un nicho de oportunidad para los partidos, como el PRI que aseguró que ahora sí no se equivocarán en el planteamiento de los candidatos.

En relación a la amenaza que Alfonso Ramírez Cuéllar, virtual presidente Ejecutivo Nacional de Morena pregonó en la capital, de que MORENA gobernará el estado, el presidente estatal del tricolor le mandó este mensaje y sentenció que primero tiene que arreglar los problemas internos que tiene en su partido.

En relación a la inseguridad que azota la entidad, el presidente del PRI estatal señaló que ha exhortado al gobierno que encabeza el priista Murat.

Puso de ejemplo a Juan Antonio Vera Carrizal ex diputado priista, actualmente acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la Saxofonista oaxaqueña.

Detalló que la expulsión del ex diputado va para largo, toda vez que aseguró mientras no tenga una sentencia sus derechos políticos están vigentes, y apuntó que el área jurídica aún no ha notificado de su disposición y negó que a la fecha haya tenido contacto con él.

En tanto a una campaña que el PRD ha iniciado para acompañar con amparos a ciudadanos que no reciben tratamiento o medicamentos del INSABI, el actual presidente del PRI estatal señaló que esta no es la vía, el camino es que la cámara tanto de senadores como de diputados, presionen al gobierno federal para que se hagan los ajustes presupuestarios y regresen los programas de salud.

Pero lamentó que no tengan la fuerza parlamentaria que requieren para meter presión y se están buscando frentes amplios con el PRD, PAN y buscar puntos de acuerdo sobre todo presupuestales que puedan dar atención a las demandas sociales.

Y detalló que su estrategia será recuperar espacios de diputados federales y estatales para el 2021.

Cabe señalar que en breves semanas se emitirá la convocatoria para renovar el comité estatal del PRI, mismo que será la militancia la quien definan quién serán el nuevo presidente o presidenta del partido a nivel estatal.

Comentarios

