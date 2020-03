Diseñador tuxtepecano gana reconocimiento en Miss Teen Earth México 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este fin se celebró la final del certamen Miss y Míster Teen Earth México 2020 con sede en Tampico Tamaulipas, en donde el equipo de Oaxaca logró una excelente participación entre sus representantes y el equipo de trabajo de la coordinación estatal.

Dentro de la organización de Miss Teen Earth Oaxaca, se encuentra colaborando el diseñador tuxtepecano Avelino Roque, un joven que desde hace varios años a realizado diversos vestuarios para reinas de certámenes de belleza, carnavales y eventos especiales; y que en los últimos años ha sobresalido en la región del Papaloapan y del estado de Oaxaca.

Avelino, fue el encargado de diseñar los vestuarios de Esmeralda Ruiz, representante Oaxaqueña en Miss Teen Earth México y debido a la proyección de su trabajo logró obtener el reconocimiento de “Mejor Vestido de Noche” en el certamen nacional 2020. En entrevista vía telefónica, el diseñador tuxtepecano dijo estar agradecido por este logro y comentó que seguirá realizando vestuarios que impacten en la sociedad pero que sobre todo, que la persona que lo porte se sienta segura y así logre proyectar su belleza física.

Y aunque los jóvenes oaxaqueños no obtuvieron la corona, el coordinador estatal Salvador Carlos Merlín dijo estar agradecido por los resultados de su organización quienes obtuvieron los siguientes reconocimientos:

Miss Teen Earth Oaxaca 2019 – Esmeralda Ruiz Garcia: Quinta Finalista

Mr Teen Earth Oaxaca 2019 – Alejandro Ibarra Espinoza: Primer Finalista, Premio especial Mr Teen Earth integral

Top 3 en Mejor Dirección Estatal

