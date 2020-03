Cumple más de una semana paro en la jurisdicción sanitaria de Tuxtepec

-Pese a la preocupación ciudadana sobre la llegada del Coronavirus al país, este Sindicato continúa a la espera de que el Gobierno del Estado cumpla con las demandas hacia sus agremiados.

Tuxtepe Oaxaca:- Pese a que existe la preocupación ciudadana por la llegada del Coronavirus o COVID-19 al país, a los agremiados de la Sección 94 poco aparece importarles, pues desde hace poco más de una semana mantienen bloqueada las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 3 con sede en Tuxtepec.

Y es que al parecer no han tenido la respuesta esperada a sus demandas de parte del Gobierno Estatal, lo que ha obligado a extender por más tiempo este paro indefinido, hecho que podría afectar los trabajos que realiza personal de esta instancias hacia los hospitales y centro de salud de la región, en la prevención de enfermedades.

Así mismo están a la espera de que el pliego petitorio se cumpla a la brevedad posible, pues en sus planteamientos aseguran que se busca abastecer de medicamentos a los nosocomios de la Cuenca, por lo que esperan que se den los acuerdos de cubrir los insumos a las casas de salud, así también como la reparación de los vehículos que son utilizados para desplazarse a las comunidades, al igual que los viáticos que han dejado de percibir siendo este un factor importante para que estas movilizaciones se realizaran.

De esta manera exigen que la Secretaría de Salud de pronto una solución a la problemática que existe en esta región ante la escases de insumos y sobre todo, para el personal de unidades móviles y los responsables de módulos que también están siendo afectados.

Otras de las peticiones enviadas al Gobernador Alejandro Murat Hijnojosa, es que atienda de manera inmediata a los pueblos marginados que requieren de consultas, vacunas y medicamentos, para evitar que este sector vulnerable sea presa de las enfermedades ante la propagación no solo del Coronavirus, sino también de otras enfermedades como la influenza, dengue, chikungunya, esto debido a los cambios climáticos y donde los más afectados vienen siendo los menores de edad.

