Continúa ola de violencia contra mujeres en la capital oaxaqueña

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Tres disparos bastaron para arrebatarle la vida a una mujer que después de dejar a sus hijos en la escuela fue asesinada en la calle Tacaná, de la colonia Volcanes en la zona norte de la ciudad capital.

Los hechos se suscitaron a las 08.15 horas de este lunes cuando Nancy G.R de 45 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la calle Tacaná de la citada colonia.

Al parecer se dirigía a abrir su camioneta cuando le dispararon.

La mujer quedó tendida sin vida, en tanto los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

La occisa fue valorada por paramédicos y confirmaron que ya se encontraba sin signos vitales por lo que se acordonó el área por elementos de la policía municipal que arribó de inmediato.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se hizo cargo de las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo de la mujer que se encontraba inerte en el lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario