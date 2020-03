Cerrados cerca del 60% de locales en el Díaz Mori; buscan reactivarlo

Están pidiendo a los locatarios que tienen estos espacios cerrados que los abran, o se los entreguen a personas que sí los van a abrir

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Mercados Daniel Santineli señaló que están buscando reactivar el Mercado Díaz Mori, y para esto deben de abrir todos los locales, debido a que actualmente solo abren 20 de los más de 50 que hay.

Dijo que en un principio había 103 locales, posteriormente tras una modificación quedaron 78, sin embargo actualmente hay 56 espacios disponibles y de éstos solo abren 20 locales, lo que representa un 40% de su ocupación.

Lo que buscan es pedirle a los propietarios de estos espacios que abran, y de no hacerlo, les sugerirán que entreguen los locales a quien los quiera trabajar, y así poco a poco se vaya reactivando.

Señaló que han acudido a este mercado a hacerle un poco de limpieza, debido a que hay muchas cucarachas y ratas, por lo tanto van a ir más seguido para hacer limpieza pero sobre todo para dialogar con los locatarios para que no decaigan y al contrario abran todos los espacios.

Este mercado tiene 39 años y van a tratar de reactivarlo en las posibilidades que se tengan, debido a que parte de las láminas están en malas condiciones y lo que provoca que en temporada de lluvias se mojen los locales.

