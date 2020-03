Cambian a Vicefiscal de la Cuenca del Papaloapan

-José Xabier Terán Álvarez reemplaza a Gustavo Carlos Zuñiga, también hubo cambios en la comandancia de la AEI y en varios municipios

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado por medio de su cuenta de twitter, dio a conocer que hizo cambios en la Vicefiscalía de la Cuenca del Papaloapan, fue el propio Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, el que le tomó la protesta de ley a José Xabier Terán Álvarez, quien sustituye a Gustavo Carlos Zúñiga.

Gustavo Carlos Zúñiga asumió el cargo de vicefiscal en la Cuenca el primero de febrero de 2017, a él le tocó hacer frente a la escalada de homicidios dolosos que en ese momento empezaban a darse en esta zona norte del estado de Oaxaca, cabe hacer mención que cada determinado tiempo la Fiscalía hace este tipo de cambios.

Asimismo la Fiscalía General del Estado dio a conocer que a la par del cambio en la vicefiscalía en la Cuenca del Papaloapan, también se hicieron relevos en la comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones en la zona norte de Oaxaca.

Además hubo cambios en las comandancias locales de Tuxtepec, María Lombardo, Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa y en San Miguel Soyaltepec.

