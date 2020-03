Arranca el Censo 2020, en Tuxtepec se visitarán más de 90 mil viviendas

Piden a la población participar en el censo y así tener datos más precisos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes arrancó el censo de Población y Vivienda 2020 con la finalidad de conocer cuántos son los habitantes que viven en el país, y en el municipio se pretenden visitar alrededor de 90 mil viviendas.

En el marco del arranque de este censo, el Coordinador de zona de Tuxtepec, Juan Ignacio Arcos Contreras, puntualizó que basados en el año 2015 se van a visitar más de 90 mil viviendas, sin embargo pueden ser más ya que se van a actualizar los datos y lo que se busca es llegar a todos los hogares.

Los encuestadores portarán chalecos, gorro y un gafete con los datos de la persona, este gafete incluye el número de empleado y un número de teléfono al que se puede marcar para pedir datos del personal, además de que no es necesario que pasen a los domicilios cuando se esté realizando el censo.

Con este censo, se va a informar el gobierno de cuanta gente vive en el país, y sobre todo que diseñen proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas.

Invitó a las personas a contestar este censo con la finalidad de tener datos más precisos.

