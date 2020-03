Registra CEAVV, 30 casos de violencia en este 2020

Piden a las mujeres que denuncien a su agresor

Dora Timoteo

Tuxtepex, Oaxaca.- La Directora del DIF Municipal Milagros de Jesús García López, señaló que tienen un registro de 30 casos de violencia de mujeres en lo que va de este 2020, y son mujeres que ya denunciaron la violencia que sufrían por parte de sus parejas.

Señaló que estas 30 mujeres necesitaron acudir al Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia (CEAVV), y la mayoría únicamente pasa una noche y se va con algún familiar, pero tienen a unas 3 mujeres resguardadas ya que no cuentan con un lugar para acudir.

Una vez que una mujer acude al centro, es canalizada a la fiscalía de Atención a Víctimas de violencia de género, para que denuncie a su victimario, y aunque es obligación de las autoridades darle seguimiento a la denuncia y no desistan, no todas siguen el proceso legal ya que perdonan a su agresor.

A pesar de que dialogan con las mujeres de que ya no deben de permitir que las sigan agrediendo, y las orientan psicológicamente, cerca del 50% opta por no seguir con sus denuncias.

Hizo un llamado a las mujeres a denunciar y evitar seguir siendo víctimas de violencia.

