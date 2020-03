Costará más de 16 mil pesos al ayuntamiento, Un Día sin ambulantes

Esto debido a que no ingresarán recursos a las arcas municipales

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo miércoles las calles del municipio estarán libres de ambulantes, esto tras un acuerdo de los dirigentes con las autoridades municipales, sin embargo por un día que no haya vendedores en las calles, el ayuntamiento dejará de recibir alrededor de 16 mil pesos.

Y es que diariamente los vendedores pagan una cuota que oscila entre los 18 pesos, lo que suma más de 16 mil pesos, entre todos los ambulantes que hay, ya que son cerca de 800 los de ALCACUP, unos 120 están adheridos a CODECI, y otros 70 son de UVACPAC, además de que hay vendedores libres.

Por lo tanto, por un día que los vendedores no estén en las calles, dejaran de pagar al ayuntamiento los 18 pesos correspondientes, y en unos casos más, debido a que algunos vendedores pagan una cuota más elevada por los productos que ofrecen.

Además de estos 16 mil pesos aproximadamente que dejarán de ingresar al ayuntamiento por el cobro de piso, también los vendedores se verán afectados ya que dejarán de recibir su ingreso diario, y que varía dependiendo del giro al que se dediquen y hay que destacar que algunos viven al día.

Un día sin ambulantes es una estrategia que implementarán las autoridades, y será el primer miércoles del mes de marzo, este programa se implementó en la capital del estado pero no funcionó.

