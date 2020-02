Negocios de Tuxtepec, son libres de sumarse a #UnDíaSinMujeres: CANACO

Aunque la canaco hizo la invitación a que se sumen, no todos podrán hacerlo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la convocatoria del paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, y en donde ya se ha dado a conocer que muchas empresas nacionales se van a sumar, el Presidente de la Canaco en Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que cada negocio del municipio es libre de participar o no a este paro.

Señaló que apoyan esta propuesta, sin embargo algunos comercios del municipio son atendidos por las mujeres, otros más tiene poco personal, por lo tanto de manera particular cada uno va a decidir si se suma o no, según su conveniencia

“no tenemos una idea de cuantos negocios, yo les hice la invitación, pero desgraciadamente su nómina es muy reducida”, y aunque no participen sí apoyan estas acciones, y por lo tanto algunos, desde sus negocios van a sumarse a este paro.

Explicó que en su empresa, las mujeres que decidan acudir a trabajar van a portar una playera con una consigna, además de que a las clientas que acudan las van a invitar a sumarse al movimiento, no únicamente este día, si no siempre.

Además, puntualizó que las mujeres deben de hacer conciencia desde donde están, desde su trabajo, apoyándose y respetándose ellas mismas.

