Por coronavirus, Diócesis de Tuxtepec suspenden saludo de mano en rito de la Paz

También habrá otras medidas, para evitar que haya más casos en el país

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante los 3 casos confirmados de coronavirus en el país, y tomando en cuenta las medidas de seguridad de la Secretaría de Salud, el Episcopado Mexicano giró las instrucciones para que se tomen en cuenta algunas recomendaciones, sin embargo hay algunos cambios, uno de éstos es la suspensión temporal del saludo en el rito de la paz, durante las misas.

A través de un comunicado emitido por la Diócesis de Tuxtepec, se dio a conocer que se omitirá el saludo de mano y abrazo durante el Rito de la Paz, y será sustituido si es necesario con un saludo verbal o una sencilla reverencia; así mismo se pide realizar las confesiones en lugares abiertos, cuidando la distancia y utilizando cubrebocas.

Entre otros aspectos, es que quienes ayuden durante la misa, no podrán realizar el servicio si presentan algún síntoma de la enfermedad; además quienes distribuyan la sagrada comunión deberán desinfectarse las manos con gel antibacterial y ofrecerla en la mano de quien va a comulgar.

Estas recomendaciones que emite la Diócesis de Tuxtepec serán de manera temporal, en lo que pasa la contingencia, además de que se pondrán en marchas en todas las parroquias de esta Diócesis.

