Hay un caso confirmado de coronavirus en Torreón, dice gobernador

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó sobre un caso confirmado de coronavirus Covid-19 en Torreón. “Sin alertar a la población nos acaban de confirmar un caso en Torreón, ya certificado por el sistema de Salud nacional, por el gobierno federal, un caso positivo en Coahuila, el cual ya se tiene aislado”, dijo.

El mandatario explicó que la portadora es una mujer de 20 años, que estuvo en Milán, Italia, entre enero y febrero. Comentó que la paciente presentó síntomas el 25 de febrero, dos días después de llegar a México, y actualmente está aislada en su casa

Riquelme destacó que la mujer estuvo acompañada de dos personas más, a quienes ya se está buscando para realizarles la prueba. “A los dos días inició con los síntomas, venía con otros dos jóvenes que ya estamos buscando, para poder también hacer la revisión”, detalló.

El gobernador aseguró que las autoridades locales están preparadas para atender el contagio; sin embargo, pedirá a la Secretaría de Salud estatal informar sobre el caso, para que no se genere pánico.

“Coahuila anunció ya estar preparado en caso de que hubiera algún brote y también no alarmar a la población, no quisiera caer en alguna cuestión que pudiera causar pánico en la Laguna.

“El caso ahorita ya está en manos del Sector Salud Nacional y ya se encuentra asilada la paciente con los medicamentos”, afirmó.

