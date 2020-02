Van ocho tráilers volcados este año por fuertes vientos en el istmo

Con fuente OaxacaNoticias

Particularmente en las últimas 14 horas, en que se han intensificado los vientos a más de 140 kilómetros por hora, han ocurrido al menos tres volcadoras.

Todos los casos se han presentado en la carretera federal Internacional Oaxaca-Istmo, y la supercarretera Salina Cruz-La Ventosa, sobre todo en el tramo de La Venta-La Ventosa, localidades de Juchitán donde azotan con mayor fuerza los vientos.

En todos los casos también sólo se han reportado pérdidas materiales, sin personas lesionadas.

Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, autoridades de Protección Civil del gobierno de Oaxaca han alertado a la población en general a que extremen sus precauciones en toda la zona, debido al fuerte temporal que está causando el Frente Frío número 41.



