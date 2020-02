Trabaja IEEPO en la mejora de la convivencia escolar en Secundaria Lic. Genaro V. Vásquez

-Autoridades el Instituto y del plantel educativo se reunieron para revisar el caso de un grupo de estudiantes involucrados en un video grabado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de febrero de 2020.- Autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Escuela Secundaria Lic. Genaro V. Vásquez, de Santa Cruz Xoxocotlán, sostuvieron este jueves una reunión derivada de la participación de un grupo de estudiantes involucrados en un video grabado dentro de la institución educativa.

Tomando en cuenta a la comunidad escolar, padres de familia, docentes y directivos, personal de la Unidad de Educación Secundaria, revisaron el caso y concluyeron que es necesario intervenir a fin de prevenir y evitar este tipo de situaciones, así como de fortalecer la capacitación en temas de convivencia escolar y pacificación de los ambientes escolares.

Asimismo, el IEEPO apoyará con una intervención psicológica a los jóvenes involucrados, a quienes, conforme lo marca el reglamento escolar se aplicará una sanción correspondiente a la suspensión temporal de clases por 10 días.

El Instituto, con pleno respeto a los derechos humanos seguirá fortaleciendo la mejora de los ambientes escolares, la promoción de la cultura de la paz y expresa su rechazo a las actitudes violentas que puedan presentarse en los planteles educativos y exhorta a las autoridades escolares hacer del conocimiento este tipo de casos.

El director de la Escuela Secundaria Lic. Genaro V. Vásquez, Elías Rogelio Mendoza Mijangos y el subdirector del turno vespertino, Samuel Castillo Martínez, indicaron que, como parte de las medidas inmediatas a tomar, luego de la situación de violencia detectada en el plantel, redoblarán esfuerzos con el IEEPO para concientizar al alumnado en el tema de la convivencia escolar armónica, la solución de conflictos de manera pacífica y cultura de la paz.

Explicaron que desde el primer momento se atendió el caso y se recibió el respaldo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para realizar una investigación, que sigue en proceso, y actuar sin vulnerar los derechos humanos del alumnado.

