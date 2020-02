Que no quede impune asesinato de Beto Ramírez: PRI Tuxtepec

-La Secretaria General del PRI aseguró que están consternados por la muerte del priista

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el asesinato del priista Heriberto Ramírez, ocurrido este jueves, la Secretaria General del PRI en Tuxtepec Aury Alonso Bravo, pidió a las autoridades investigar y que este homicidio no quede impune.

“Nos gustaría que no quedara impune, sabemos el trabajo que él lleva realizando, fue tres veces presidentes, una vez Diputado, es querido en la zona y ojala se pudiera aclarar el porqué se dieron los hechos”.

Dijo que el PRI en el municipio está consternado por la muerte del priista y líder en Temascal, además de que la noticia le impactó, debido a que Beto Ramírez, era una persona que por años militó en el partido.

De igual manera, el Comité Directivo Estatal del PRI condenó los hechos y exigió que se hagan las investigaciones pertinentes, para que se dé con los responsables, en donde además de que perdiera la vida Heriberto Ramírez, también asesinaron a Paulino Castellano Ramírez.

En cuanto a la situación del PRI en Tuxtepec, señaló que siguen trabajando y afiliando, sin embargo puntualizó que los verdaderos priistas están unidos y siguen trabajando, además de que quieren reforzar el partido, para que les vaya bien en el próximo proceso electoral.

Hizo un llamado además para que se acerquen y estén al pendiente de los cambios en la dirigencia estatal y posteriormente en el comité municipal.

