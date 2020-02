Policía Municipal de Oaxaca envuelta en escándalo de abuso de fuerza, autoridades lo niegan

-Mediante un video quedó grabada la evidencia, del uso de la fuerza de los elementos policíacos al detener a un joven en el zócalo capitalino.

Oaxaca, Oaxaca.- La Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca, ha sido acusada por artistas oaxaqueños de abuso de fuerza y de autoridad, tras la violenta detención del joven Mario, que el pasado miércoles por la noche intentó defender a la artista Marely, cuando la quitaban del zócalo por hacer actos de malabarismo con fuego.

Este viernes en conferencia de prensa Yoshie Dominguez y la propia Marely Jiménez, miembros de la Comunidad Artística de Oaxaca, anunciaron que van a proceder legalmente en contra de los policías, por abuso de autoridad, exceso de violencia y violación a los derechos humanos, entre otros delitos, suscitados el pasado miércoles.

Los hechos se dieron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, cuando Marely se encontraba haciendo un acto de malabarismo con fuego y policías municipales le pidieron que se retirara del lugar, justo en el momento que Mario, un espectador, grababa en video y la defendió, provocando que los uniformados lo detuvieran con violencia.

Los hechos fueron registrados por otra persona en video, mismo que circuló ampliamente por las redes sociales, y en donde se aprecia un excesivo uso de la fuerza de los elementos policíacos, e incluso a otros ciudadanos pidiéndoles que dejaran de golpearlo, también se aprecia que intentaron detener a Marely pero ella se refugió en comercios cercanos y no pudieron hacerlo.

Mario, que finalmente fue detenido, es un joven originario de Huatulco, que había viajado a la capital por unos trámites y se acerco a ver el acto de Marely y lo registraba en su celular, hoy es acusado por las autoridades de golpear a un elemento policíaco.

Por estos hechos los jóvenes artistas anunciaron el proceder jurídico que harán, y denunciaron públicamente el abuso de autoridad de la policía municipal, ante una expresión de arte citadino que no perjudica a nadie.

Por su parte el Ayuntamiento capitalino a través de un comunicado, señaló que no hubo exceso de violencia en la detención del joven y que todo fue bajo los protocolos de la policía municipal.

“los elementos que conforman las fuerzas municipales de seguridad se realizan siempre observando los protocolos establecidos en materia de actuación policial, haciendo uso racional de la fuerza, en estricto apego a la ley y respetando los derechos humanos de las personas”.

Así mismo en dicho comunicado informa que la detención del joven el pasado miércoles 26 de febrero, fue porque lesionó a un elemento de la policía.

El director de seguridad pública Aquileo Sánchez Castellanos, rechazó cualquier tipo o expresión de violencia que atente contra la integridad física de las personas y recordó que la principal función de las y los elementos de las fuerzas municipales de seguridad es la de brindar apoyo, proteger y servir a la sociedad.

