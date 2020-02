Oaxaca sin casos de Covid-19: Secretario de Salud

-Oaxaca entre los primeros estados en procesar las muestras para la detección de COVID- 19

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de febrero de 2020.- Oaxaca es uno de los primeros estados en México en procesar las muestras para el diagnóstico y detección de la nueva cepa de COVID- 19 (Coronavirus), con los estándares de calidad y eficacia avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), indicó el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

Resaltó que el personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO), procesó la primera muestra, la cual dio negativo, de una paciente de 26 años de edad con síntomas sospechosos, tras una reciente estadía en Milán, Italia, dónde a la fecha se han reportado 12 muertes por esta enfermedad.

Destacó que el procesamiento de la muestra así como el resultado negativo, fue confirmado por el InDRE, y la joven se encuentra estable y bajo vigilancia epidemiológica continua, por haber presentado fiebre, tos, conjuntivitis y dolor torácico, muscular, de cabeza y articular.

Asimismo, señaló que atendiendo los lineamientos de la Secretaría Federal, además de procesar las muestras en la entidad, se continuará enviando los casos sospechosos al InDRE para procesar el panel completo del virus respiratorio, así como la validación e informe a la Dirección General de Epidemiología, quienes continúan siendo los encargados de emitir los resultados a nivel nacional.

Sin embargo, aclaro que con el análisis de pruebas en el territorio oaxaqueño, se acelerarán los esfuerzos y la capacidad nacional para responder de manera más rápida a la propagación del nuevo virus.

Ello permitirá, detectar con altos estándares de calidad, seguridad y bajo las normas establecidas a nivel federal y mundial, casos positivos o descartarlos en menor tiempo, para una certeza más rápida del diagnóstico en el tipo de virus, y plantear acciones epidemiológicas y de salud pública de manera oportuna, puntualizó.

Casas Escamilla aseveró que reforzar las herramientas que permitan al personal de Salud hacerle frente a esta pandemia, es una prioridad para los gobiernos Federal y Estatal, por cual se sumaron esfuerzos para que el LESPO fuera avalado para la implementación de la técnica.

Mencionó que según el comunicado técnico oficial al corte del 27 de febrero, a nivel mundial se han reportado 82 mil 294 casos confirmados y dos mil 804 defunciones, sin embargo, esta mañana las autoridades Federales confirmaron dos casos positivos en nuestro país, uno en la Ciudad de México y otro en Sinaloa.

Señaló que del total de pacientes se notificaron tres mil 664 fuera de China, 92 detectados mientras se encontraban asintomáticos y 57 defunciones: 22 en Irán, 13 en la República de Corea, 12 en Italia, siete en Japón, dos en Francia y una en Filipinas.

Resaltó que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) mantiene habilitada durante las 24 horas la línea telefónica 800 0044 800, en la cual la población puede pedir información sobre esta nueva enfermedad; a la fecha se han recibido un total de 456 llamadas.

Finalmente, pidió a la población no alarmarse y contribuir en las medidas de protección para el cuidado de la salud y así evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%, al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no tocarse la cara con las manos sucias.

Así también, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión; quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno síntoma (fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, garganta o escurrimiento nasal).

