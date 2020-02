Morelia trolleó a León en las redes por su eliminación de la Concachampions

Con fuente BolaVip

Las redes sociales dan para todo. La guardia alta debe hacerse presente, ya que, si en alguna oportunidad se realiza una publicación dirigida a otra cuenta en particular, hay que saber de antemano que la respuesta, en algún momento, llegará. Pero siempre llega.

El pasado 26 de febrero, León desacreditó el triunfo de Morelia 2-1 en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2019. En aquella oportunidad, los Monarcas avanzaron después de que a La Fiera le anularan un gol.

La cuenta oficial de las Esmeraldas publicó un vídeo con el audio del gol de Gabriel Jesús en el último partido de la Champions ante el Real Madrid dónde, según varios especialistas, había una clara infracción a Sergio Ramos. El mensaje era claro: robo a su equipo.

Ahora, con la eliminación de León ante Los Angeles FC por los octavos de final de la Concachampions 2020, Morelia se salió con su cometido.

Retwitteando lo publicado por La Fiera, la cuenta oficial de los Monarcas escribió lo mismo que lo redactado hace dos días: “No es lo mismo, pero es igual…”, adjuntando el vídeo de la eliminación. Bien jugado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario