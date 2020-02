Habrá becas para capacitar y certificar a policías nombrados por usos y costumbres: Vera Salinas

Oaxaca, Oaxaca.- José Manuel Vera Salinas Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, detalló que a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que apoyará a la SSPO con becas para los municipios de sistemas normativos internos, para lograr una capacitación que los llevará a la certificación y por ende, el equipamiento a cada municipio.

Vera Salinas, precisó que estas son las demandas más sentidas de los presidentes municipales que acudieron a la 9na audiencia pública y en este sentido, por instrucciones del Gobernador se apoyarán a los municipios que cumplan con los requisitos.

Detalló que el apoyo de equipamiento es sola para los municipios que cumplan con la certificación de todos sus elementos y que estén registrados en el sistema Nacional de Seguridad pública como policías.

En relación a los municipios que aún no cuentan con la certificación, el secretario técnico precisó que el porcentaje va en aumento al inicio de enero 2020, pues pasó del 17 al 34 por ciento por lo que apuntó que se vienen cosas buenas para los policías municipales donde están poniendo mayor atención.

