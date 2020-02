Fidel Kuri, propietario de Veracruz, anunció acciones legales contra la Federación Mexicana de Futbol

Tiburones Rojos de Veracruz fue desafiliado en diciembre del año pasado debido a problemas económicos luego de 76 años de historia. Un golpe que, seguramente, es uno de los más duros para cualquier fanático.

Fidel Kuri, el empresario y dueño del extinto club, comunicó mediante Twitter que se iniciarán acciones legales apara recuperar recursos económicos que la Federación Mexicana de Futbol les sustrajo de manera indebida.

“Derivado de la información periodística que se ha publicado en relación a la discrepancia en los criterios de cobros que se han hecho a nuestro club, por parte de la FMF, así como una auditoría e investigación legal en relación a diversas acciones, omisiones, que derivaron en un concierto para perjudicar al club hasta lograr su desafiliación y tratar de desaparecerlo, afectando con ello a su afición y situación patrimonial de sus propietarios: El club por medio de su legítima propietaria, a través de su apoderado legal, inició ante las instancias legales las acciones pertinentes para efectos de recuperar los recursos económicos que de manera indebida cobró la FMF”, redactó en un comunicado.

Además, agregó que esto mismo se lo informó a las autoridades, quienes deben realizar la investigación que corresponde. “Lo que resulte de este proceso se dará a conocer con oportunidad”, culminó.

