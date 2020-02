Falta de obras y tequios dejan sin oportunidad a pintores y rotulistas: Sindicato

–Señalan que en la actualidad solo un 20% del gremio está activo y que los trabajos con la iniciativa privada está detenida por la inseguridad

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La falta de desarrollo en Tuxtepec, así como la falta de obras públicas y la llamada cuesta de enero, han provocado que la contratación de pintores y rotulistas de la región, haya caído hasta en un 80% en lo que va del año, así lo dio a conocer Octaviano Carrillo Presidente del Sindicato Único de Rotulistas de Tuxtepec.

Así mismo señaló que otras de las afectaciones al gremio han sido los tequios que realiza el gobierno municipal que preside Fernando Bautista Dávila, en dónde los pintores y rotulistas aseguran han participado, sin embargo comentó que no les está generando pago alguno para llevar el sustento a sus hogares por lo que expreso que esta situación está afectando al gremio.

En lo que respecta a la iniciativa privada explicó que el desarrollo se ha detenido debido a la inseguridad que existe en la región, la cual que ha provocado que empresas trasnacionales hayan pospuesto su llegada a esta ciudad y sostuvo que a las autoridades municipales le ha hecho falta realizar labores de emprendimiento para lograr que las inversiones se queden en este lugar, ya que ante la falta de trabajo están siendo afectados tanto el ramo de la construcción como la de pinturas.

Por último comentó que de los 73 agremiados que existen este sindicato, muchos de ellos han empezado a emigrar ante la falta de oportunidades, por lo que aseveró que es necesario que el presidente Fernando Dávila cree las condiciones para abrir mas espacios y que los tome en cuenta en las actividades que se realizan a lo largo del año.

