En Tuxtepec, se casan 2 parejas del mismo sexo en programa estatal

-En total fueron 252 parejas las que contrajeron matrimonio en el municipio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir del año pasado, las oficialías del registro civil hicieron más extensa la convocatoria para contraer matrimonio mediante el programa “Febrero Mes del Matrimonio”, debido a que se le dio la apertura a parejas del mismo sexo a legalizar su unión, logrando que sean más las parejas que aprovechan el programa.

El Oficial del Registro Civil Oscar Cisneros, dijo que fueron 252 parejas las que contrajeron matrimonio en este municipio, y de éstas 2 parejas fueron del mismo sexo que decidieron aprovechar el programa, aunque no asistieron al evento que se realizó este viernes.

El año pasado fue una pareja, la que contrajo matrimonio y en este 2020 ya fueron 2, se espera por lo tanto que poco a poco más parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, además de que desde el año pasado el congreso dio luz verde para el matrimonio igualitario, sin necesidad de iniciar un juicio.

Mediante este programa de Febrero Mes del Matrimonio, se han realizado más de 6 mil bodas en todo el estado, en donde se condonaron alrededor de 300 mil pesos por parte de la Secretaría de Finanzas, siendo en Tuxtepec en donde se realizaron más bodas, seguidos por el Istmo de Tehuantepec.

