Convoca LXIV Legislatura al Segundo Congreso Estatal de las Mujeres de Oaxaca

-En este marco, las mujeres interesadas podrán presentar iniciativas con perspectiva de género e intercultural.

-La Comisión Permanente de Igualdad de Género analizará su viabilidad y pertinencia para incluirlas en la agenda legislativa.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de febrero de 2020.- La Comisión Permanente de Igualdad de Género, que preside la diputada Rocío Machuca Rojas, emitió la convocatoria para conformar el Segundo Congreso Estatal de las Mujeres de Oaxaca, en cuyo marco, las mujeres interesadas podrán presentar iniciativas de ley que propongan reformas para mejorar la calidad de vida de las oaxaqueñas.

El Congreso desarrollará sus trabajos en las instalaciones del Poder Legislativo el próximo 30 de marzo, a partir de las 9:00 horas. Podrán participar las mujeres que cuenten con una residencia mínima de cinco años en el Estado, y tengan 18 años cumplidos a la fecha de la emisión de la convocatoria.

El período de inscripción concluirá el próximo 22 de marzo de 2020. Las interesadas en participar, podrán registrarse en https://www.congresooaxaca.gob.mx/eventos, o bien, en la oficina de la Presidencia de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, ubicada en el segundo piso del Edificio de Diputados del Congreso del Estado de Oaxaca, Calle 14 Oriente #1, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, C.P.71248. Tel. 50 20 200 Ext. 6418 o 3518.

Las iniciativas deberán desarrollarse con una perspectiva de género e intercultural con base en ejes temáticos como: Políticas públicas, presupuesto etiquetado y transversal con perspectiva de género; Acceso a la justicia y prevención de violencias; Medidas para la consolidación de la participación política de las mujeres; Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

También, Las mujeres, el medio ambiente y la seguridad alimentaria; Alcances de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género; y Alcances de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca.

La Comisión Permanente de Igualdad de Género seleccionará 50 Mujeres Congresistas, garantizando la representatividad de todo el Estado, publicando los nombres de las seleccionadas el jueves 26 de marzo de 2020 en la página web: https://www.congresooaxaca.gob.mx/.

Las mujeres seleccionadas serán citadas vía telefónica y por correo electrónico entre los días 26 al 29 de marzo de 2020 para su incorporación a los trabajos de los cuales formarán parte: desde la instalación y plenaria del Congreso, hasta su clausura.

La Comisión, posterior a la selección de iniciativas, las turnará a la Secretaria de Servicios Parlamentarios, con el fin de dar el trámite legislativo pertinente y se turnen a las Comisiones correspondientes para que sean analizadas.

Para conocer detalles sobre la convocatoria y los mecanismos del trabajo del Segundo Congreso Estatal de las Mujeres de Oaxaca, las interesadas pueden consultar las bases en el siguiente enlace: https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/assets/images/eventos/eventos2020/congreso-mujeres-2020/cartel_mujeres_2020.pdf.

La Comisión Permanente de Igualdad de Género, también es integrada por las diputadas Elisa Zepeda Lagunas, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, Magaly López Domínguez y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario