Conoce en qué división jugaría “Alebrijes” filial Tuxtepec

–Todo parece indicar que será en la “Serie A” de la “Liga Premier”

Daniel Castillo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado jueves anunciaron que Tuxtepec contaría con un equipo de segunda división

¿Que es la segunda división ?

En el futbol mexicano a la primera división se le conoce como “Liga Mx”, a esta se llega por medio del ascenso deportivo, el cual se obtiene compitiendo en la liga “Ascenso mx” es aquí donde se encuentra el equipo de Alebrijes de Oaxaca y se permite la creación de un equipo filial en divisiones inferiores.

Anteriormente al “Ascenso Mx” se le conocía como segunda división, al campeón de esta división se le daba el boleto para participar en el máximo circuito, actualmente no existe una segunda división como tal, ahora se le conoce como “Liga Premier”, que está divida en dos, la “Serie A” y la “Serie B”, la “Serie A” esta constituida por equipos filiales de las divisiones superiores y equipos que compiten por la obtención de un lugar en el “Ascenso Mx”.

Es en esta rama del Futbol Nacional donde tendría lugar el equipo filial de “Alebrijes” con sede en Tuxtepec, ahí se enfrentaría a equipos que en su momento jugaron en la primera división, hoy “Liga Mx”, como lo es el Club Tecos de la UAG, el Irapuato donde en algún momento milito Cuauhtémoc. Blanco.

El estadio” Tuxtepec Gustavo Pacheco Villaseñor”, tiene capacidad para unos 18 mil aficionados, mientras que equipos que ya juegan en la “Serie A” como el Inter de Playa del Carmen, su estadio sólo puede albergar 5 mil espectadores, con esto Tuxtepec busca consolidarse como una plaza en el fútbol profesional, pues únicamente ha tenido equipos en la “Tercera división”.

