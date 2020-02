Confirman segundo caso de coronavirus en México

-Tras pruebas de laboratorio, Quirino Ordaz Díaz, gobernador de Sinaloa, confirmó el segundo caso de coronavirus (COVID-19) en México

Quirino Ordaz Díaz, gobernador de Sinaloa, confirmó el segundo caso de coronavirus (COVID-19) en México, el cual fue ubicado en dicha entidad.

Por medio de redes sociales, el mandatario estatal apuntó que “en Culiacán hay 1 caso CONFIRMADO de #Coronavid19“, detalló en su cuenta de Twitter.

Ordaz Díaz apuntó que “se han seguido todos los protocolos de contención y no debería de pasar a mayores. Estemos pendientes”.

El segundo caso de COVID-19 en México, el tercero en América Latina, se trata de un hombre de 41 años de edad que se encuentra aislado en el hotel Lucerna de la ciudad de Culiacán.

“Presenta una sintomatología leve, tiene un poco de fiebre y dolor de cabeza”, aseguró Efrén Encinas, secretario de Salud estatal horas antes de confirmarse el segundo caso, quien dijo que se siguen todos los protocolos para vigilar el caso.

Del mismo modo, dijo que aunque el presunto contagiado está acompañado, su acompañante está asintomático “pero se encuentra en vigilancia”.

Detalló que este caso está relacionado con el caso positivo que se dio en Ciudad de México, ya que ambas personas estuvieron en un congreso en el norte de Italia y aseguró que esta persona estaba en Culiacán para dar una conferencia relacionada con su trabajo.

Autoridades mexicanas confirmaron el primer caso de COVID-19 en el país.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el positivo pertenece a un hombre de 35 años que se encuentra en la Ciudad de México, hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Al momento del anuncio del primer caso en México, a nivel mundial había reportados 82 mil 294 casos de esta enfermedad y 2 mil 804 defunciones, con una tasa de letalidad del 3.41 por ciento a nivel internacional.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE

