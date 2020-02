Buena respuesta a licencia permanente en Tuxtepec, asegura SEMOVI

-Los conductores comparan precios, y optan por la licencia permanente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el año pasado que se implementó en el estado la licencia permanente, poco a poco son más las personas que han optado por este tipo de licencia, esto al comparar los precios.

El Responsable del módulo de licencias en Tuxtepec, David Sandoval García, señaló que muchos conductores van por una licencia de 2, 3 y 5 años, sin embargo al comparar los precios, deciden tramitar la licencia permanente la cual tiene un costo de 2 mil 433 pesos.

Explicó que al mes tramitan 50 licencias permanentes, y unas mil de las otras, siendo la de 2 años la que más solicitan debido a que tiene un costo de 584 pesos, la de 3 años cuesta 778 pesos, y la de 5 años que está en mil 71 pesos.

Desde el mes de diciembre, dijo que los tramites de las licencias han aumentado en la oficina, y se tramitaron unas mil 500, y en enero y febrero la cantidad ha sido similar.

Uno de los factores que pudo influir, para este incremento en las licencias, es que solo se necesita la credencial de elector y un comprobante de domicilio, además de que la línea de pago se puede pagar en cualquier banco, además de otras tiendas de autoservicio, lo que le facilita esta el trámite.

