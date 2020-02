Ayuntamientos podrían recibir hasta 50% de descuento en deuda con CFE: Irineo Molina

-La Cuenca del Papaloapan es la región del estado que tiene más municipios con adeudos a CFE

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Federal Irineo Molina Espinoza informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acordó hacer descuentos de hasta el cincuenta por ciento a los ayuntamientos que tengan adeudos con la paraestatal, dicha deuda es de aproximadamente cien mil millones de pesos.

El legislador explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) emitió este viernes las reglas de operación, para que CFE pueda convenir con ayuntamientos, organismos encargados del suministro de agua potable y gobiernos estatales, el tema de los adeudos por el consumo de energía eléctrica.

Señaló que la Cuenca del Papaloapan es la región del estado con mayor deuda, pues prácticamente todos los ayuntamientos tienen deudas fuertes con CFE, por ello exhortó a las autoridades municipales a que aprovechen esta opción para disminuir la deuda histórica que se tiene con la paraestatal.

Muchos de estos adeudos son porque los gobiernos municipales han dejado de hacer sus pagos a CFE, pues son estas entidades las que deben cubrir los gastos por el alumbrado público, además muchos ayuntamientos tienen el mal hábito de no contemplar el adeudo de energía eléctrica en sus presupuestos.

Molina Espinoza explicó que si un gobierno municipal se compromete a liquidar parte de la deuda en 12 meses, recibirá un 50 por ciento de descuento, si el plazo es a 18 meses, el descuento será del 40 por ciento y si el compromiso es pagarlo en lo que resta de la administración, el descuento es del 30 por ciento.

Para ser acreedor a estos descuentos, los ayuntamientos deben estar al corriente en los pagos de su administración y comprometerse a pagar y responsabilidad, pues en varias ocasiones se han firmado acuerdos que luego no se cumplen.

Cabe hacer mención que esto se logró luego de varias mesas de trabajo entre el legislador con la SHCP y la CFE, con el objetivo de sanear las finanzas de Comisión Federal y ayuda a los ayuntamientos a liquidar esa deuda histórica que tienen con la empresa paraestatal, y es que cada año la federación otorga recursos a CFE, debido a estas deudas.

