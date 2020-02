Asegura Rey Magaña que empleadas decidirán si trabajan o no el 9 de marzo, no habrá sanción

-El edil vállense dijo que será respetuoso de la decisión que tomen las mujeres que laboran en este ayuntamiento.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, aseguró que no está en contra de la manifestación que se realizará este 9 de marzo en todo el país bajo el esquema “Un día sin nosotras ” y dijo que las empleadas del Ayuntamiento tienen la decisión de ir o no a trabajar ese día, pues se le da la libertad de que ellas elijan y comentó, que tampoco habrá sanción para las mujeres que no vayan a trabajar por esta manifestación, que buscan acabar con la violencia en contra de la mujer.

Sin embargo explicó que las manifestaciones no serían una solución para erradicar la violencia que existe en todos los sectores sociales, ya que abundó que el principal objetivo, es que la familia infunda los valores a sus hijos en los hogares, ya que desde ahí se van formando la clase de ser humano que se vayan desarrollando en la persona y dijo que es ahí, donde se debe de trabajar para que no ocurran más situaciones de violencia como la que está ocurriendo en la actualidad.

En lo que respecta a su municipio donde se han originado varios casos de violencia hacia las mujeres, comentó que el DIF está trabajando fuertemente con las familias disfuncionales asi también como los distintos centros educativos para prevenir la violencia y otros casos atender a las que ya han sido víctimas.

Entrevistado en el evento de las bodas Colectivas que se realizó en este municipio, donde alrededor de 40 parejas de diferentes edades, dieron el sí ante la oficialía del Registro Civil, para legalizar su unión y darle certeza jurídica a sus hijos, manifestó el edil que estas buenas acciones fortalecen más el vínculo social, además de aprovechar los programas gratuitos que ofrece el gobierno Estatal en beneficio de la misma población.

