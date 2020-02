Acuerdan acciones SSPO y autoridades municipales para fortalecer seguridad en Cuenca y Cañada

Santa María Coyotepec, Oax. 28 de febrero de 2020. – En las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal y, acompañado de mandos operativos y personal directivo de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), el titular de la dependencia, Raúl Ernesto Salcedo Rosales; y al menos 12 autoridades municipales de las regiones de la Cuenca del Papaloapan y la Cañada, se reunieron para acordar el reforzamiento de acciones en materia de prevención del delito y de combate a la incidencia delictiva en esa zona; así como, para la capacitación y profesionalización de las corporaciones municipales.

El Secretario de Seguridad Pública ponderó que, la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, es imprescindible para garantizar la seguridad de la ciudadanía oaxaqueña. Por ello, les fueron expuestos los planes y programas a los que las autoridades municipales pueden acceder para mejorar las condiciones de seguridad desde los ámbitos operativo y preventivo.

En este sentido, las voces y peticiones de las autoridades municipales de San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa, San Juan Lalana, San José Cosolapa, Santiago Jocotepec, Huautla de Jiménez, Teotitlán de Flores Magón, San Felipe Jalapa de Díaz, San Pedro Ixcatlán, San Lucas Ojitlán y Santiago Yaveo; fueron escuchadas y atendidas, generando un plan de trabajo específico.

Cabe resaltar que, en los referidos municipios, las corporaciones de la SSPO implementan operativos simultáneos y filtros de control provisional preventivos, como parte de la primera fase de intervención coordinada entre las estados de Oaxaca y Veracruz.

La SSPO trabaja con acciones contundentes y conjuntas con los municipios de las ocho regiones de la Entidad, con el objetivo de garantizar el orden, la tranquilidad y el bienestar de las familias oaxaqueñas.

En la reunión participaron la Policía Estatal y la Policía Vial Estatal, la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional (SIDI) a través del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) Oaxaca, los Servicios de Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima (089); así como, del Registro Público Vehicular (Repuve) y el Registro Único de Policías de Oaxaca (RUPO).

Así también, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social mediante la Dirección General de Prevención del Delito, lo mismo que el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, la Unidad de Género, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social y la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI).

