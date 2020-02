37 por ciento del padrón de Liconsa era simulado: Gerente en Oaxaca

-Dijo que esto podría formar parte del presunto desvío de 2 mi millones de pesos que detectó la ASF

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El treinta y siete por ciento del padrón de beneficiarios de Liconsa en el estado de Oaxaca era simulado, por ello el listado tuvo que ser depurado, así lo manifestó en su visita a Tuxtepec el Gerente estatal Jorge Bustamante García.

Señaló que cuando recibieron la gerencia de Liconsa, en Oaxaca había un padrón de beneficiarios de alrededor de 150 mil, debido a esta situación tuvieron que cerrar varios puntos de venta y empezar de cero para contar con un listado real, luego de ello ahora se tiene un registro de 155 mil ciudadanos y para este año pretenden incrementarlo.

Cabe recordar que en días pasados el periódico Reforma publicó que se había detectado un posible desvío de dos mil millones de pesos, esto durante el sexenio del ex presidente de la República Enrique Peña Nieto.

En relación con este tema, Bustamante García dijo que es posible que este padrón simulado forme parte del desvío detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo comentó que dicho desvío pudo haberse dado en otros programas que maneja Liconsa.

El Gerente de Liconsa en Oaxaca dijo que se va a reforzar el programa de abasto social de leche, que está dirigida a las poblaciones catalogadas como de alta marginación, así como incrementar los puntos de venta en la entidad y en la región de la cuenca del papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario