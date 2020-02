Ultiman al ex edil Beto Ramirez y su chofer en Temascal

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este jueves fue asesinado el ex presidente de San Miguel Soyaltepec (Temascal), Heriberto Ramírez junto a su chofer.

Según reportes el también ex diputado viaja en su camioneta cuando fue interceptado en un tramo carretero cercano al municipio de Temazcal, por sujetos desconocidos y rafagueado, quedando su chofer muerto en el lugar.

Las primeras versiones indican que el legislador fue trasladado grave a un nosocomio pero que falleció cuando era intervenido.

Heriberto Ramirez, fue reportado en estado critico a su arribo al nosocomio, ya que recibió al menos 6 impactos de arma de fuego, en diversas partes del cuerpos, dejando de existir al ser intervenido quirurgicamente.

