Tendrá Tuxtepec equipo de futbol de Segunda División con filial de “Alebrijes” Oaxaca

-Anuncia el Presidente del equipo Oaxaqueño, que Tuxtepec cuenta con todas las condiciones e infraestructura, para albergar a un equipo profesional que ayudaría captar el talento local.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente del Club de futbol “Alebrijes” de Oaxaca, Juan Carlos Williams Jones, anunció que Tuxtepec tendrá un equipo de Segunda división, por lo que dijo que dentro de este proyecto se pretende crear una escuela filial, además de captar los talentos de esta región para incluirlos en el primer equipo de manera profesional.

En su visita a esta ciudad donde se reunió con empresarios involucrados en este proyecto, para recorrer las instalaciones del Estadio Gustavo Pacheco Villaseñor, la máxima autoridad del equipo Oaxaqueño expresó que con la estructura de este estadio se pueden dar las condiciones para que un equipo de Segunda División pueda jugar en este lugar.

Así también, explicó que esta es la segunda vez que se da un acercamiento con los empresarios de esta ciudad y añadió, que no ve ningún problema para que Tuxtepec sea sede de un equipo profesional, que refuerce la economía y contribuya al desarrollo de la ciudad y comentó además, que la idea de “Alebrijes” es tener mayor presencia con la creación de escuelas filiales en todo el Estado incluso fuera de ella.

Por otro lado el presidente de la liga del Torneo de Barrios Alberto Chávez López informó que con la llegada del presidente de los “Alebrijes” se proyectará más la final de futbol de este torneo, que está programada para el 22 de marzo por lo que esto, podría ser una garantía para llenar el estadio y una motivación para los jóvenes que buscan dar a conocerse al mostrar su talento en este partido.

Así mismo el presidente de hoteleros Rodolfo Cruz Arroniz, agregó que Tuxtepec cuenta con una infraestructura hotelera que abastecería la presencia turística en esta zona, por lo que espera que este proyecto se concrete para que por fin, se dé el esperado repunte en Tuxtepec.

Por su parte Javier Pacheco responsable de la llegada de los “Alebrijes” a esta ciudad, agradeció a Willians Jones por su interés por crear esta sede y anunció la creación de un patronato para hacerse cargo de este nuevo equipo, lo cual se plantea llevar con buena coordinación para que se den excelentes resultados, dentro del balompié profesional.

Aunque no se habló de inversiones para este proyecto, dijo el Presidente de los “Alebrijes” que se busca la coordinación entre los 2 grupos para sacar este proyecto adelante.

