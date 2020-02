Suscriben AMLO y UNESCO acuerdo para fortalecer lenguas indígenas

-“Es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial y preferente a los pueblos indígenas de México”, dijo el presidente.

aristeguinoticias.com

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador y Audrey Azoulay, titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), encabezaron el acto ‘Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas’ en Palacio Nacional. Esta mañana suscribieron un acuerdo para fortalecer las lenguas indígenas de los pueblos originarios de México. Azoulay destacó que las lenguas indígenas abonan a combatir la violencia y señaló que México es uno de los países con mayor riqueza cultural y diversidad lingüística, además de ser una de las naciones que impulsan con fuerza la protección de estos idiomas, de los cuales dijo, “son sinónimos de identidad, son interpretaciones de mundo y son esenciales para el futuro común, hay que tener presente que el reconocimiento es una cuestión de dignidad y una capacidad de integrarse a la sociedad de hoy”. Por su parte, el mandatario federal sostuvo que este tema es fundamental. “Creo que los pueblos originarios que son lo más entrañable e íntimo de México, deben ser escuchados y atendidos primero en sus necesidades básicas, fundamentales”. “Es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial y preferente a los pueblos indígenas de México porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos”, manifestó. Subrayó que al día de hoy, la mitad de los hogares de México está recibiendo cuando menos un programa de bienestar, pero que en el caso de las comunidades indígenas, ya están recibiendo cuando menos un apoyo, 97% de la población. “El 1 de diciembre espero informar que 100% de los hogares indígenas están recibiendo cuando menos un programa del bienestar. Es algo muy importante el que busquemos la igualdad porque en México desde hace siglos hay una monstruosa desigualdad y con más control y dominio autoritario”, expresó. López Obrador expuso que una de las prioridades de su administración será el fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria “Hace poco estuve en Milpa Alta e hicimos el compromiso de impulsar una universidad para la enseñanza de las lenguas y la vamos a crear, es un compromiso y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo”, indicó. “Lo que ha salvado a México ha sido sus culturas. Gracias a ellas hemos podido enfrentar las adversidades: epidemias, terremotos, hambrunas, corrupción, malos gobiernos. Todo se ha resistido por las culturas”, agregó. Y criticó que durante mucho tiempo estas comunidades han padecido racismo y discriminación porque se piensa que al hablar una lengua, se tiene un atraso cultural y que eso no es civilización. “Todo esto que han hecho para oprimir y someter”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario