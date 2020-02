Surgen más socavones, detectan alrededor de 8 en casco urbano de Tuxtepec

-El último surgió este miércoles en la calle Aldama

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante los últimos años, debido a que el drenaje y las tuberías de agua potable son obsoletas, se han presentado varios socavones y el último que surgió fue el de la calle Aldama, en la colonia Lázaro Cárdenas de la Ciudad de Tuxtepec, el cual ya están reparando.

El Director de Agua Potable Carlos Camarillo, señaló que llevan unos 8 hundimientos detectados, y los cuales han surgido debido a que el drenaje ya está en malas condiciones, y aunque puntualizó que no urgen, sí los van atender dependiendo el recurso que vaya llegando a las arcas municipales.

Entre los socavones que se han detectado en este año están en de la calle Zaragoza entre 5 de Mayo y Libertad, y otro más en 20 de noviembre entre Rivapalacios y Zaragoza, aunque dijo que no soy graves como el que se presentó en la calle Aldama.

Sin embargo la tarde de este miércoles, el comité de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, dio a conocer un hundimiento en la calle Aldama, mismo que surgió debido a un fuga de agua, ya que la tubería ya estaba obsoleta, y lo que provocó el reblandecimiento del material y lo que afectó el drenaje de un domicilio.

Este nuevo socavón obligó a las autoridades a cerrar la calle Aldama, mientras están los trabajos debido a que por la magnitud del socavón, se tuvo que romper gran parte del concreto.

