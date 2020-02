Se cumplen 100 días del violento desalojo en Lomas del Quio, Xoxocotlán

-209 familias continúan pernoctando en las calles aledañas a palacio de gobierno

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A 100 días desplazados de Lomas del Quio Xoxocotlán, exigen atención a sus demandas de justicia y pronta reubicación para 209 familias, mismo número que continúan pernoctando en las calles aledañas a palacio de gobierno.

Luis Enrique Muñiz Hernández, representante de las familias que fueron despojadas, señaló que a más de 100 días de desalojo, robo y tentativa de homicidio que vivieron las familias, a la fecha las promesas de reubicación y justicia sólo han quedado en eso.

Se pronunció contra el fiscal general de Oaxaca Rubén Vascoselos Méndez, para que se aplique el peso de la ley contra el autor intelectual Silvano Reyes Medina, y quienes resulten responsables por los hechos violentos de aquel 19 de noviembre de 2019.

En tanto, dejaron ver al gobernador del. Estado Alejandro Murat Hinojosa, que ellos no son paracaidistas, demostrado legalmente con documentos y recordaron que nunca hubo una orden judicial para pedirles que desalojaran sus predios y de la noche a la mañana, les echaron a los grupos paramilitares, mismos que quemaron todo a su paso.

Pesé a que ya entregaron la documentación, el padrón y todos los requisitos que les exigieron, señaló que los avances son nulos y con diálogos interminables.

Por último precisó que su exigencia, es que les regresen lo que les arrebataron, terreno y una vivienda digna ya que el día del desalojo les quemaron tanto su casa y todos sus muebles del interior.

Cabe señalar que las familias enteras continúan viviendo a un costado de palacio de gobierno en la calle de Bustamente esquina con Guerrero, así también este lamentable accidente según los desplazados, dejó dos muertos un joven de 20 años y una persona de la tercera edad, este último por una bala perdida el día del desalojo.

