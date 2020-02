Revisan salud de pasajeros de crucero atracado en QRoo

La secretaria de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre, informó que ningún pasajero ha descendido del crucero Meraviglia y que personal de Sanidad Internacional inició el protocolo de investigación en la embarcación.

La funcionaria estatal señaló que este jueves el crucero Meraviglia se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel.

Mediante su cuenta de Twitter, @AleAguirreC_, la encargada de la salud en Quintana Roo escribió por la noche que se implementaron protocolos de sanidad para el crucero y que se verificarían las condiciones de salud de los pasajeros.

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín señaló la víspera que el crucero no tenía permiso y que Sanidad Internacional revisaría a los pasajeros, lo que inició esta mañana.

Al crucero Meraviglia no se le permitió atracar en Kingston, Jamaica, por la sospecha de un pasajero que presentaba síntomas de la enfermedad Covid-19 o coronavirus.

