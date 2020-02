Renato Sales y Gabino Cué comparecen ante la FGR por caso Nochixtlán

-El exgobernador de Oaxaca tendrá que aclarar sobre el enfrentamiento en 2016 que dejó ocho muertos y más de 100 heridos

Con información de EL SOL DE MÉXICO El exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué y el excomisionado Nacional de Seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Renato Sales Heredia comparecieron ante la FGR por los hechos registrados durante un operativo el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, en el que murieron ocho personas y más de 100 resultaron heridas. El exmandatario electo en alianza del PRD y el PAN se presentó antes del mediodía a las instalaciones de la FGR, ubicadas en la avenida Insurgentes Centro número 20, luego de que el 14 de febrero pasado, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad “19 de Junio” dio a conocer que la Fiscalía General de la República citó a Gabino Cué y a Renato Sales Heredia, por los hechos ocurridos en dicho municipio oaxaqueño.

Renato Sales Heredia fue cuestionado sobre el despliegue de elementos en la zona realizado por el Grupo de Coordinación Oaxaca y la Policía Federal para retirar a profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales y pobladores de Nochixtlán en la supercarretera Oaxaca-México. Sales Heredia llegó a poco después de las 16:00 a las instalaciones de la FGR ubicadas en Avenida Insurgentes, luego de ser citado por el Ministerio Público de la Federación el pasado 14 de febrero. Por la mañana, el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cue acudió a las instalaciones, cerca de las 10:00 para rendir su declaración por los mismos hechos. De acuerdo al vicepresidente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Sergio Miguel Luna Cruz, el operativo se efectuó a solicitud de Gabino Cué, con la intención de retirar un bloqueo que profesores adscritos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), junto con organizaciones sociales y pobladores de Nochixtlán, mantenían en la supercarretera Oaxaca-México para protestar en contra de la reforma educativa impuesta por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Refirió que el desalojo dejó como saldo más de 100 personas heridas de bala y ocho fallecidos, entre ellos su hijo. Indicó que familiares de las víctimas, así como los lesionados, demandan justicia y no la reparación del daño; por ello el MP sigue una línea de investigación que apunta a verificar la línea de mando del Grupo de Coordinación Oaxaca y a que se sancione a los funcionarios de los gobiernos federal y estatal por las acciones y omisiones al implementar la operación. Agregó que el general Salvador Camacho Aguirre, quien era director de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal cuando se realizaron las acciones policíacas en Nochixtlán, fue citado a comparecer el 28 de febrero en el mismo sitio. El 19 de junio de 2016, elementos de la Policía Federal intentaron desactivar un bloqueo en la carretera México-Oaxaca, a la altura de Nochixtlán, que mantenían integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que derivó en un enfrentamiento, con saldo de ocho muertos de bala y más de 100 heridos.

