Reanudan clases este viernes 28 de febrero escuelas que suspendieron actividades por el Frente Frío 41

-La disposición aplica para las instituciones que de acuerdo a las valoraciones hechas por directivos y autoridades de Protección Civil municipal, así lo determinen

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de febrero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa que este viernes 28 de febrero se reanudan las actividades escolares del sistema educativo en municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, que suspendieron clases como medida preventiva por los efectos del Frente Frío 41.

La disposición aplica para las instituciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de los turnos matutino y vespertino, tanto públicas como privadas, con excepción de los planteles que de acuerdo a las valoraciones hechas por las y los directivos y autoridades de Protección Civil municipal, así lo establezcan para cuidar la seguridad e integridad física de las y los escolares.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), la masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número 41, entrará este viernes en proceso de modificación térmica y consecuentemente los vientos tenderán a disminuir paulatinamente en la región del Istmo, por lo cual el IEEPO determinó que las actividades escolares pueden desarrollarse normalmente, con las debidas medidas de precaución.

El Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal puntualizó que en caso de que alguna escuela presente alguna afectación, es necesario reportarlo para implementar el protocolo correspondiente y brindar la atención debida, para ello pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del IEEPO 800 433 76 15.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario